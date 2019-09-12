Evlerde yapılan işler giderek artış gösteriyor. Çeşitli paketleme işleri ile masraf yapmadan işçilik parası kazanabilirsiniz. Evde düğme paketleme işi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sadece size verilen düğmeleri uygun şekilde paketleyeceğinizi söyleyelim. Paketleri ve düğmeleri firmalar vermektedir. Siz sadece paketleme işini yapıp ürünleri hazır şekilde teslim edersiniz.

Günlük, haftalık ya da aylık olarak evde ek iş imkanı ile kazanabilirsiniz. Kazanımlarınız düğmelerin ve paketlere göre hesaplanmaktadır. Kolayca yapabileceğiniz paketleme işinde hiçbir şekilde bilginiz olması gerekmiyor. Burada sadece el gücü ile paketleme yapacaksınız. Firmanın size gösterdiği şekilde ve sayıda düğmeleri paketlersiniz. Paketleme işlerini büyük çoğunluğu insan gücü ile yapıldığından dolayı evde işveren firmalar arasında düğme firmaları da bulunuyor.

Evde düğme paketleme işinden ne kadar kazanırım diye öğrenmek istiyorsanız anlaştığınız firmalara göre değişmektedir. Firmalar işçi parası olarak bunu vermektedirler. Paketlediğiniz düğme miktarına göre ödeme alırsınız. Teslim edeceğiniz paket sayısına göre size teslimat sonrasında nakit ödemesi yapılmaktadır.

Düğme Paketleme İşi Nasıl Yapılıyor?

Evde ek iş arıyorsanız düğme paketleme işi tam size göredir. Kolayca paketleme işini yapabilirsiniz. Dilerseniz düğmeleri tek başınıza paketlersiniz. İsteğinize göre aileniz ya da arkadaşlarınız ile yaparak buna göre düğme paketleme yapacağınızı belirtirsiniz. Belirttiğiniz sayıya göre firma size günlük ya da haftalık olarak düğme verecektir.

Yapacağınız düğme paketleme ile evde ek iş imkanları sağlayacak ve ek gelir elde edeceksiniz. Düğme paketlerken;

Size düğme ve paket yollarlar. Ayrıca düğmelerin gramını ölçmeniz için alet verirler.

Her pakete kaç gram düğme koyacağınız paketlerin üzerinde yazar ya da size belirtirler.

Gramına göre paketleme yaparsınız. Bu paket sayısı üzerinden size ödeme yapılacaktır.

Evde düğme paketleme işi yapabilirim diyorsanız hemen firmalardan sipariş alabilirsiniz. Bu firmalara ad ve soyadı bilginizi, iletişim bilginizi ve adresinizi vererek başvuru yapabilirsiniz. İşi günlük mü haftalık mı istediğinizi de belirttikten sonra kaç kişi çalışacağınızı belirtmelisiniz.

Firmalar size bu şekilde iş vermektedir. Düğme paketleyerek ek gelir elde edebilirsiniz. Yapacağınız paketleme işini evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ayrı bir ortama ihtiyacınız yoktur. Paketleme işinde tek yapmanız gereken hızlı ve düzgün çalışmaktır. Paketlere grama uygun şekilde ürün koyarak paketlemeniz gerekiyor. Size paketleme için gereken malzemeler verilecektir. Çoğunlukla fabrikalar tuhafiyelere yollamak için paketleme yaptırırlar. Yapacağınız paketleme işlemi ile ailenize destek olabilirsiniz. Öğrenciyseniz kendinize harçlık oluşturabilirsiniz. Eğer emekliyseniz kendinize uğraş çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hem vaktinizi değerlendirmiş olursunuz, hem de ek gelir elde etmiş olursunuz. Evde yapacağınız bu iş ile engelliyseniz de gelir kapısı oluşturmuş olursunuz. Teslimat sonrasında ücretinizi nakit aldıktan sonra kolayca kazanç sağlamış olacaksınız. Düğme paketleyerek ayda 2.000 TL ye kadar para kazanmanız mümkündür.