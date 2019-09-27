Hint kınası dövmeler oldukça göz alıcı dövmelerdir. Son zamanlarda kadınlar için çok fazla popüler olmaya başladı. Hem normal dövmeler gibi can yakmaması hem de sürekli değiştirilmeye imkan oluşturması açısından tercih ediliyor. Yapılan desenlerin zarifliği ve görüntüsü ile farklı bir estetik yakalama şansı doğuyor.
Hint kınası dövmesi evde kendi kendinize uygulama açısından da kolaylık sağlamaktadır. Biraz çizim yeteneğiniz olması yeterli.
Hint Kınası Dövme Malzemeleri:
- Hint Kınası
- Alman Taşı
- Su (oksijenli su)
- Kürdan
- Stabilo Kalem
- Aydinger kağıdı
- Rollon
Hint Kınası Dövme Hazırlanması ve Yapılışı:
- Öncelikle Alman taşının bir kısmı ezilir ve 1 çay kaşığı Hint kınasıyla karıştırılır.
- İçerisine su (oksijenli su) ilave edilerek karıştırılır.
- Yapılacak dövme şekli yapılmak istenen yere stibilo kalem ile çizilebilir.
- Ya da bir aydinger kağıdı üzerine pc den çıktı alarak kopyalanır çizilir.
- Yapılacak kısma rollon sürülür ve üzerine yapıştırılınca ortaya desen çıkar.
- Karışımdan kürdan yardımıyla desen işlenir.
- 2-3 saat bekletilir ve yıkanır.
- İyi günlerde kullanın!
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