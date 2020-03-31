Evde kahve tarifi, nasıl yapılır?

Evde Kahve nasıl yapılır? Dışarıdakiler kadar lezzetli ağızlarda enfes tat bırakan kahve çeşitlerini sizler için derledik. Evinizde gönül rahatlığıyla yapıp içebilirsiniz.
- Maden Suyuyla Kahve Yapımı:
- 1 su bardağı öğütülmüş kahve
- 5 su bardağı su
- Buz
- 60 cl espresso
- ¼ su bardağı soda
- ¼ su bardağı dondurma
- Hindistan cevizi
- Biraz benmari usulü çikolata
- Su ve kahveyi karıştırıp bir gece önceden buzdolabına koyalım. Ertesi gün kahveyi tülbent yardımıyla süzelim. Bardağın içine buzu koyalım. Kahve ve espressoyu dökelim. Dondurmasını koyalım. Eritilmiş çikolatayı ekleyelim ve Hindistan ceviziyle süsleyip servis edelim.
- Yulaflı Latte:
- Bir su bardağı yulaf ezmesi
- 2,5 su bardağı süt
- ¼ tatlı kaşığı tuz
- 1/8 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 3 yemek kaşığı esmer şeker
- 60 cl espresso
- Granola
- Yulaf ve 1,5 su bardağı sütü bir tencere içerisine koyalım. Tarçın ve tuzunu ekleyelim. Kalan sütü ilave edip yulaflar krema gibi olana kadar pişirelim. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve şeker ilavesini yapalım. Espressoyu üzerine dökelim. Granola ekleyip servise sunalım.
- Tarçınlı Kurabiye Latte:
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
- ¼ tatlı kaşığı tarçın
- ½ su bardağı espresso (sıcak)
- Pudra şekeri ve tarçının karışımı
- Şeker, süt ve tarçını kapaklı bir kavanoza koyup 1 dakika boyunca sallayın. Ardından sütü mikrodalgada ısıtın. Espressoyu fincana koyun. Üzerine sütü ekleyin. Tarçınlı karışımla ekleyerek servisini yapın.
- Vanilyalı Kahve:
- 1 Su bardağı kahve
- 5 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 1 adet vanilya tohumları
- 4 yemek kaşığı bal
- 2 su bardağı kahve
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı bal
- Soğuk kahvesini yapmak için; Su ve kahveyi karıştırıp buzdolabında bir gece bekletin. Vanilyalı sütü yapmak için; 1 su bardağı süt, vanilya tohumu ve 4 yemek kaşığı balı ocakta kaynatın. 4 dakika kadar ocakta kalsın sonrasında soğuması için bir kenarda dinlendirin. Kakao, kahve ve balı kahvenin içerisine koyun. Buz kalıplarına alarak buzlukta donmasını sağlayın. Buz kalıplarını bardağa alın üzerine kahveyi dökün ardından bu kalıplarını döküp soğuk servis yaparak tüketin.
- Nutellalı Kahve:
- 1 su bardağı süt
- ½ tatlı kaşığı vanilya
- 1,5 tatlı kaşığı kahve
- 4 yemek kaşığı Nuttella
- 1 yemek kaşığı şeker
- Krema
- Çikolatalı sos
- Kakao
- Kakao, krema ve çikolatalı sos dışında kalan tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz bir şekil alana kadar çektirin. Hazır olan karışımı bir bardağa alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.
- Cevizli Kahve:
- 7 adet ceviz
- 1 tatlı kaşığı kahve
- 2 tatlı kaşığı damla çikolata
- 2 top vanilyalı dondurma
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 3 tatlı kaşığı bal
- Cevizi blendardan çekip içerisine vanilyalı dondurma, süt ve diğer kalan malzemeleri ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar çekin. Ardından kremayla süsleyip servis edebilirsiniz.
- Kurşun Geçirmez Kahve
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı kahve
- Yağları ve kahveyi blendardan çekip bardağa alıp tüketiniz. Dilerseniz tarçın eklemesi yapabilirsiniz.
- Kahveli Dondurma
- 2 su bardağı kahve
- 1,5 su bardağı krema
- Şeker (isteğe bağlı)
- Kremanın 3/4’u kadarını ve biraz şekeri çırparak dondurma kalıbının taban kısmına sürüp donması için 1saat buzlukta bekletin. Kalan malzemeleri karıştırıp buzluktan aldığınız kalıplara ekleyin. Kalıbı tekrar buzluğa alın ve donması için bekleyin. Servis etmeden önce buzluktan alıp birkaç dakika bekletin.
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