Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde kendi "mini tatil" köşenizi oluşturun: Doğal kokular ve loş ışıkla evinizde tatil havası!

        Evde kendi "mini tatil" köşenizi oluşturun: Doğal kokular ve loş ışıkla evinizde tatil havası!

        Evden çıkmadan tatil hissi yaşamak ister misiniz? Yazın son demlerinde evinizin bir köşesini, rahat minderler, doğal kokular ve loş ışıkla adeta sahil kenarına çevirebilirsiniz. Üstelik bu küçük değişiklikler, hem gözünüze hem ruhunuza iyi gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde kendi "mini tatil" köşenizi oluşturun
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tatil yapmaya fırsat bulamayanlar için iyi haber: Yazın kalan son günlerini evde küçük dokunuşlarla tatil havasına çevirmek mümkün. Rahat minderler, doğal kokular ve loş ışıklarla evinizin bir köşesini huzur dolu bir ‘mini tatil’ alanına dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu köşe, sadece dekorasyon değil, ruhunuzu da dinlendirecek.

        RAHAT MİNDERLERLE KONFOR ALANI OLUŞTURUN

        Yazın kalan son günlerinde, tatil planları yapamayanlar için evde huzurlu bir köşe yaratmak harika bir fikir olabilir. Öncelikle rahat minderler, puflar ve yumuşak battaniyelerle oturma alanınızı yeniden düzenleyin.

        erde oturmayı sevenler için geniş minderler, hem konforu hem de sıcak bir atmosferi beraberinde getirir. Bu alanı cam kenarına ya da manzaranın göründüğü bir noktaya yerleştirirseniz, tatil hissini ikiye katlayabilirsiniz.

        REKLAM

        DOĞAL KOKULARLA ATMOSFERİ ZENGİNLEŞTİRİN

        Bir tatil köşesinin olmazsa olmazlarından biri de ortamın kokusudur. Doğal kokulu mumlar, lavanta keseleri, esansiyel yağ difüzörleri ya da tütsüler, evinizde sahil kenarı kadar rahatlatıcı bir hava yaratabilir. Özellikle lavanta, vanilya ya da limon otu kokuları zihni dinginleştirir, tatil ruhunu eve taşır.

        LOŞ IŞIKLA GÖZLERİ VE RUHU DİNLENDİRİN

        Yoğun gün ışığı yerine, yumuşak ve loş bir aydınlatma tercih etmek bu alanı daha huzurlu hale getirir. Sarı tonlu lambalar, masa üstü ışıklar ya da küçük dekoratif fenerler ortama sıcak bir hava katar. Gün batımında hafif loş bir ortam, tatil beldesindeki akşam keyfini yaşamanızı sağlar.

        MİNİ TATİL AKTİVİTELERİ PLANLAYIN

        Evdeki tatil köşeniz sadece dekorasyonla sınırlı kalmamalı. Bu köşede sevdiğiniz kitapları okuyabilir, hafif müzikler dinleyebilir, meditasyon yapabilir veya en sevdiğiniz kahveyi yudumlayabilirsiniz. Ufak atıştırmalıklar, buzlu limonata ya da tropik içecekler bu deneyimi tamamlayabilir.

        KÜÇÜK DETAYLARLA KİŞİSELLEŞTİRİN

        Her tatil köşesi sahibinin ruhunu yansıtmalı. Sevdiğiniz deniz kabukları, tatilden kalan fotoğraflar, el işi masa örtüleri ya da renkli yastıklarla bu alanı size özel hale getirin. Kendi el emeğiniz olan süsler, bu köşeyi daha anlamlı kılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        "Gazze'nin tamamen işgal edilmesine karşı değil" iddiası
        "Gazze'nin tamamen işgal edilmesine karşı değil" iddiası
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?