Evde konserve yaparken dikkat: Ortaya çıkan Botulizm toksini zehirlenme yapabilir

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Binici, evde turşu ve konserve yapımının püf noktalarını anlattı. Turşu kurarken kullanılan kabın cam kavanoz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Binici, “Genellikle plastik kaplar tercih edilmekte, bu yanlıştır. Plastik kaplarda yapılan turşuda kaya tuzu vs. ya da sirke (asetik) kullanıldığında kaplardan geçiş olabiliyor. Bu da genellikle endokrin sisteme zarar verebiliyor. Bu yüzden plastik kapta turşu yapmaktan kaçınmak gerekir” açıklaması yaptı.

"TUZUN YÜZDE 5-8, SİRKENİN DE YÜZDE 10 CİVARINDA KULLANILMASI ÖNERİLİYOR"

“Turşu hazırlanırken ise özellikle tuz oranının yüzde 5-8 olması gerekiyor” diyen Dr. Binici, “Yani 1 litre turşu hazırlıyorsak bunun 80 gramına yakınını tuz kullanmamız lazım. Bu tuzun da kaya tuzu olmasına dikkat etmeliyiz. Suyu da musluk suyundan ziyade, içme suyu kullanmamız gerekir. Diğer türlü demir veya bakır iyonu içeren suların fazla kullanılması nedeniyle özellikle meyve ve sebzelerde bulunan fenolik bileşiklerle reaksiyona girerek kurduğumuz turşularda kararmaya neden olabilir. Bu yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Genellikle ‘tuz mu sirke mi kullanayım’ soruları çok oluyor. Tuz ya da sirke ikisi de kullanılabilir. Tuzun yüzde 5-8, sirkenin de yüzde 10 civarında kullanılması önerilmektedir" şeklinde konuştu.

Turşuya dışarıdan katkı maddesi katmanın çok da doğru olmadığını belirten Dr. Binici, "Fermente ürün elde ettiğimiz için genellikle sarımsak, hoş bir koku içinse maydanoz, dereotu ve nohut kullanılabilir. Ama dışarıdan sorbik asit vs. katılabiliyor. Bunlardan kaçınmak daha doğru olacaktır" dedi. "İLLA KONSERVE YAPACAKSANIZ DOMATESİ TERCİH EDİN" Dr. Binici, “Genellikle ev yapımı konservelerde zehirlenmemek için dikkat edilmesi gerekenler arasında sıcaklık vardır. 2017’de 4 kişilik bir ailenin bundan zehirlendiği ve 4’ünün de öldüğü görüldü. Bu yüzden dikkat etmeli. İllaki ev yapımı konserve istiyorsanız da domatesi daha çok tercih edilmelidir” dedi.