Şeker hamuru tarifi, nasıl yapılır?

Şeker hamuru pastaları süslemek için kullanılan ve farklı şekillerde yapılabilen bir hamur süsüdür. Şeker hamuru çocukların bayıldığı bu şekerlemeleri evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Şeker hamuru tarifi malzemeleri:
- 1 su bardağı sade mısır şurubu
- 1 su bardağı margarin veya tereyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı vanilya
- 1 kg pudra şeker
- İsteğe göre değişik renklerde gıda boyası
Şeker hamuru tarifi hazırlanması:
- Derin bir kapta mısır şurubu ve pudra şekeri karıştırılır.
- Eritilmiş ılık tereyağı, tuz ve vanilya bu karışıma eklenir ve yoğurulur.
- Kıvam tutturulana kadar devam edilir ilave pudra şekeri katılabilir.
- Elde edilen şeker hamurunun bir kısmı ayrı ayrı gıda boyasıyla renklendirilir ve hazırlanır.
- Sonra kullanılmak istenirse streçe sarılarak buzdolabına kaldırılabilir.
- 3 ay saklanma özelliği vardır.
- Hazırlanan şeker hamurları bir merdaneyle açılarak kalıplar ile kesilip şekillendirilir.
- Pudra şekeri fazla olursa dağılır ya da ısınınca erime yapabilir.
- Bu durumda soğutmalı ve pudra şekeri kıvamında olmalıdır.
- Artık pastalarda, kurabiyelerde kullanılabilir.
- Afiyet olsun!
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