Tiramisu tarifi, nasıl yapılır?

Tiramusu; ikram tatlıları arasında en şık ve leziz olanlarından birisidir. Ağızda bıraktığı tadın hoş aroması keyif alarak yemeğe zorlar insanı. Tiramisu daha kolay nasıl yapılır tarifini sizler için paylaşalım istedik.
Tiramisu tarifi malzemeleri:
- 1 paket hazır kakaolu pastadan,
Tiramisu kreması için:
- 3 Türk kahve fincanı un,
- 1 yumurta sarısı,
- 2,5 su bardağı süt,
- 1 paket labne peynir (200 gr),
- 3 Türk kahve fincanı toz şeker,
Tiramisu ıslatmak için:
- 1 Türk kahvesi fincanı sıcak su,
- 2 çorba kaşığı nescafe.
- 2 çorba kaşığı toz şeker,
- Üzerine kakao.
Tiramisu tarifi hazırlanışı:
- Öncelikle hazır pasta tabanını pasta tabağına koyalım.
- Sıcak suya, nescafe ve şekeri ekleyelim.
- Karıştırılarak pas tabanının her yerini ıslatılır.
- Krema için süt, yumurta, un ve şeker tencerede karıştırılarak krema haline gelene kadar pişirilir.
- Göz göz olunca ocaktan alınır ve içine labne eklenip tekrar karıştırılır.
- Daha sonra kekin üzerine sürülür.
- Islatılan diğer kek parçası üstüne konarak aynı kremalı işlem uygulanır.
- Kremalı kekin üstüne kakao serpiştirilerek 5-6 saat buzdolabında bekletmeye bırakılır.
- Çıkarınca servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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