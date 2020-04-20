Evde Yaş Pasta nasıl yapılır? Yetişkin ve çocukların vazgeçilmez tatlılarından birisi olan yaş pasta her dönemin ve her yaşın tatlısı olmuştur. Tasarruf için veya pastanecilik yeteneklerini geliştirmek isteyenlere evde yaş pasta nasıl yapılır gelin beraber bakalım.

Evde Yaş Pasta Malzemeleri:

Pandispanyası için:

4 yumurta

Yarım su bardağı su

1 bardak şeker

1 vanilya

1 kabartma tozu

Yaklaşık 2 su bardağı un

1 buçuk bardaktan sonra ölçülü ekleyin unu

Bir fiske tuz

İçindeki krema için

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

1 vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 poşet kremşanti kakaolu

İç Malzemesi

2 tane muz

Yarım bardak damla çikolata

Üstü için;

Pasta kreması kakaolu

Kutunun üzerinde yazdığı kadar süt

Pasta Süsü İçin Gerekli Malzemeler

1 poşet sade kremşanti

Yarım bardak süt

Ev Yapımı Pasta Hazırlanışı