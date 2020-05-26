Evden çıkmaları kısıtlananlara psikososyal destek hizmeti - MUŞ

AA

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların eski sosyal yaşantılarına adapte olmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.Bu kapsamda, müdürlük bünyesinde psikolojik danışman, sosyolog, rehberlik ve sosyal çalışmacılardan oluşturulan özel ekip, haftanın 5 günü vatandaşları telefonla arayarak, evlerinde ziyaret ediyor, psikososyal destek hizmeti veriyor.Şu ana kadar 1350 kişiyi arayan ekip, uzun süre evde kalan vatandaşların bu süreci psikolojik yönden en hafif şekilde atlatmalarını sağlamak ve eski yaşantılarına dönmede sıkıntı yaşamalarını engellemek için çaba gösteriyor.Yaşadıkları zorlu süreçte aldıkları destekle motivasyonları artan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin şefkat elini yanlarında görmenin mutluluğunu yaşıyor.Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların yanında olmaya önem verdiklerini söyledi.Vatandaşlara ulaşarak psikolojik rahatsızlık, aile içi şiddet, eşler arası çatışma, ekonomik yoksunluk, genel kaygı, endişe durumlarının olup olmadığı hakkında bilgiler alıp uygun birimlere yönlendirdiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:"Karantina bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşarak, psikolojilerini rahatlatmaya, o süreçte yaşadıkları sıkıntıları gidermeye yönelik psikolojik destek veriyoruz. Birçok kurumda esnek çalışma sistemine geçmesine rağmen müdürlüğümüz devletin merhamet elini insanlara hissettiriyor. Hayattan kopmuş, psikolojik dünyasında buhran yaşamış ve terk edilmişlik duygusuna kapılmış vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. Bu sayede insanlar devleti bütün ruhuyla yanlarında hissediyorlar. Bu vatandaşın moralini düzeltiyor. Dünyanın birçok ülkesinde terk edilmiş vatandaşlar varken, ülkemizde bütün vatandaşlara yönelik hem ekonomik hem de psikolojik anlamda destek sunuluyor. Bu hizmetin vatandaşa moral olduğunu görüyoruz."Psikolojik Danışman Murat Sabaz ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara, engelli, şehit ve gazi ailelerine destek verdiklerini belirterek, "Amacımız salgın sürecinde insanlarımızın bu zorlu süreci psikolojik yönden en hafif şekilde atlatmalarını sağlamak, onları motive etmek ve hayatla barışık hale getirmektir. Süreç boyunca elimizden geldiğince psikososyal destek vermeye çalışacağız." dedi.- "Pandemi döneminde onların desteğini hissettik"Psikososyal destek hizmeti alan Mahmut Aksoy da oğlunun lösemi hastası, eşinin de kanser olduğunu söyledi, "Bu süreçte görevliler bizi aradı. İhtiyaçlarımızla ilgilendiler. Hepimiz çok etkilendik, ne yapacağımızı bilemedik ama bizi arayıp yol göstermeleri önümüzü açtı. Yaklaşık 3 aydır evdeyiz. Telefonla arayarak sıkıntılarımızı dinliyorlar ve imkanlar dahilinde gideriyorlar. Pandemi döneminde onların desteğini, gücünü hep yanızda hissettik." ifadelerini kullandı.