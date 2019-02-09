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Bursa’da oğlu eve gelmeyen emekli öğretmen, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum tarafından dolandırıldı. Konuyla ilgili açılan davaya katılan emekli öğretmen, medyumun kendisine cinsel tacizde de bulunduğunu iddia ederek psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, emekli öğretmen H.Y, uzun zamandır eve gelmeyen oğlunu eve getirmenin yollarını ararken, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum Y.Ş.’den yardım almaya karar verdi. Y.Ş.’nin ofisine giden kadın, uzun zamandır oğlunun eve gelmediğinden dert yanıp yardım istedi. Y.Ş, emekli öğretmenden 5 bin lira karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyledi. H.Y, medyuma 5 bin lira parası olmadığını, kendisine 3 bin 500 lira verebileceğini söyledi. Parada anlaşan medyum Y.Ş., bir kağıda bir şeyler yazıp H.Y’ye vererek gece yarısı yakmasını istedi. Denileni yapan H.Y., aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyince yeniden medyuma gitti. Oğlu eve dönmediği için daha sonra birkaç kez daha gittiği medyuma para veren kadın, daha sonra soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıldığını ve medyum olduğunu söyleyen kişi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın medyum Y.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.
"ÜZERİNDE ÇOK AĞIR BİR ŞEY VAR..."
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan açılan davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan medyum Y.Ş., mağdur emekli öğretmen H.Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada yaşadıklarını anlatan H.Y., "Y.Ş.’den eve dönmeyen oğlumu eve getirmek için yardım istedim. Benden 5 bin lira istedi. O kadar param olmadığını söyleyip ona üzerimde bulunan 3 bin 500 lirayı verdim. O da bana üzerinde şeytana benzeyen bir resim olan kağıda yazılar yazıp gece yarısı yakmamı istedi. Denileni yapmama rağmen aylarca oğlum eve dönmedi. Bunun üzerine yeniden Y.Ş. ile irtibata geçtim. Kendisine yine para verdim fakat yine oğlum eve dönmedi. Tekrar gittim bu sefer de para verdim fakat denediği yol işe yaramadı. Son gittiğimde bana ‘Üzerinde çok ağır bir şey var. Denediğim yöntemler sen de ters tepti. Ya 3 gün ya da 7 gün benimle cinsel ilişkiye girmen lazım. Ondan sonra üzerindeki kötü enerji kalkacak ve oğlun eve dönecek dedi. Ben de 3 gün teklifini kabul ettim ve 3 gün boyunca kendisiyle ilişkiye girdim. Yaşadıklarım beni çok mağdur etti. Psikolojimi bozdu, kendisinden şikayetçiyim” dedi.
CİNSEL TACİZİ KABUL ETMEDİ
Emekli öğretmenin ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanık medyum Y.Ş.’ye söz hakkı verdi. Y.Ş. savunmasında emekli öğretmen H.Y.’den para aldığını kabul ederken cinsel olarak mağdur kadından faydalandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
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