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Evergrande'dan borç ödeme açıklaması

Evergrande, 23 Eylül tarihli tahvil ödemesi için yatırımcılarla anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamada ödeme planına ilişkin detayların yer almamasıyla hisselerinde yine düşüş yaşandı

Evergrande'dan borç ödeme açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

300 milyar dolar borcuyla adım adım iflasa yürüyen Çinli gayrimenkul devi Evergrande, 23 Eylül tarihli tahvil ödemesi için yatırımcılarla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Firmanın yurtiçi emlak biriminden borsaya yapılan açıklamada yüzde yüzde 5.8 faizli 2025 vadeli tahvilin ödemesi için takas kuruluşuna ihtiyaç duyulmadan anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ancak söz konusu anlaşmanın yeni faiz oranı gibi her türlü önemli detayı açıklamada yer almadı. Bu sebeple yatırımcılar tam olarak bu açıklamayla rahatlamadı.

Hong Kong Borsası'nda işlem gören Evergrande hisseleri yüzde 0.5 geriledi.

'BÜYÜMEYİ ETKİLEYEBİLİR'

Bu arada Morgan Stanley ekonomistleri yazdıkları araştırma notunda, "Çinli regülatörlerin gayrimenkul geliştirme şirketlerinde temerrütler ile başa çıkmak ve sistemsel riski azaltmak için bir mekanizmaları olmalı" değerlendirmesini yaparlarken, bu adımların gecikmesi halinde Çin'in GSYH büyümesine dördüncü çeyrekte 1 puanlık negatif etki olabileceğini vurguladılar.

Citigroup da Pekin'in Evegrande'nin herhangi bir sistemsel risk yaratmasına engelleyeceğine inanıyor.

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