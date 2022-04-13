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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Endonezya'da bir evin bahçesinde ceset çiçeği açtı

Endonezya'da bir evin bahçesinde ceset çiçeği olarak da bilinen Rafflesia Arnoldii açtı. Çürümüş et kokusu yayan çiçeği gören bölge sakinleri, cep telefonlarına sarılarak nadir rastlanan oluşumu kayıt altına aldı

HABERTURK.COM
  • 01
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Endonezya'nın Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı.

     
  • 02
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    AA'nın haberine göre güçlü ve nahoş bir çürüyen et kokusuna sahip çiçeğe çevredeki insanlar ilgi gösterdi.

     
  • 03
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Çiçeği gören bölge sakinleri cep telefonlarına sarılarak nadir rastlanan oluşumu kayıt altına aldı.

     
  • 04
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Dünyanın en büyük tek çiçeği olan Rafflesia Arnoldi, genellikle Endonezya’nın Sumatra ve Borneo adaları ile Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor.

     
  • 05
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin ortalama yaşama süresi 2 hafta.

     

     
  • 06
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Rafflesia, tohumu olmayan bir çiçek.
  • 07
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Yani ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.
  • 08
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Oluşumu oldukça zor olduğu için çiçeğin görülmesi de aynı oranda zor.
  • 09
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Ceset çiçeği, et yiyen sinekleri kendisine çekmek için kötü koku yayıyor.
  • 10
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    BİRBİRİNDEN İLGİNÇ BİTKİLER

    Aşağıda göreceğiniz fotoğraflar, bitkiler aleminin kendi içlerindeki işleyişini en doğal halleriyle gösteriyor. İşte birbirinden tuhaf bitkiler!

     
  • 11
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    CESET ÇİÇEĞİ (CORPSE FLOWER) YA DA AMORPHOPHALLUS TITANIUM

    Dünyanın en kötü kokusuna sahip olan bitkidir. Kötü kokulu olması nedeniyle ceset çiçeği de deniyor. Latince adı Amorphophallus titanum olan bitkinin boyu 3 metreye kadar çıkabiliyor. Bitki, çiçek açarken çürüyen ete benzer bir koku yayıyor. Ceset çiçeği aslında ölü bir hayvanı taklit etmek için kötü koku yayıyor. Böylelikle leşlerden beslenen sinekleri kendisine çekiyor. Ceset çiçeği genellikle Sumatra Adası'nın yağmur ormanlarında görülüyor.
  • 12
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    SANDBOX TREE (KUM HAVUZU AĞACI) YA DA HURA CREPITANS

    Kuzey ve Güney Amerika'da, Amazon ormanlarında bulunun bu ağaç, kimsenin kendine tırmanmasını ve yakınından geçmesini istemiyor. Bu nedenle gövdesi dikenlerle kaplı. Hatta herhangi bir tehditle karşılaştığında meyvelerini dinamit gibi patlatıp etrafına zarar verebiliyor. Bu nedenle dinamiç ağacı olarak da biliniyor. Yerliler zehirli oklar yapmak için ihtiyaçları olan zehri de bu ağaçtan temin ediyor.
  • 13
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    KÜSTÜM OTU

    Küstüm otu veya küstüm çiçeği olarak da bilinen Mimosa pudica'nın çiçeği ve yapraklarıyla oldukça ilginç. Çünkü ufak yapraklar, dokunduktan sonra katlanıp kapanıyor. 
  • 14
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    WHISTLING THORN YA DA VACHELLIA DREPANOLOBIUM

    Bu bitki hayvanları kendinden uzak tutmak için dikenleriyle ıslık sesi çıkarıyor. Zarar görmemek için hayvanları kendisinden kaçırsa da karıncalarla karşılıklı birbirlerine yardım ediyorlar. Karıncalar, dikenlerin içerisindeki toplara delik açarak yuva kuruyor. Delikler, hayvanları bitkinin dallarından ve yapraklarından uzak tutması gereken ıslık sesi çıkarıyor. Genellikla Afrika kıtasında görülüyor.
  • 15
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    AMAZON NİLÜFERİ YA DA VICTORIA AMAZONICA

    İngiltere'nin Kraliçesi Viktorya şerefine isimlendirilmiş dev bitki Amazon Nehri üzerinde yaşıyor ve 35 kilograma kadar cisimleri taşıyabiliyor! Vahşi doğada çapları 3 metreye kadar çıkabiliyor. Kökleri ise suyun 8 metre altına kadar inebiliyor. Bitkinin çiçekleri de devasa... 40 santimetre çapa sahip olabiliyorlar ve genelde böceklerle tozlaşıyorlar.
  • 16
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    SUİBRİĞİGİLLER YA DA NEPENTHES

    Uzak doğuda özellikle Filipinlerde yayılan suibriğigillerin 120 kadar türü var. Yapraklarıyla böcekleri avlıyorlar. Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebiliyor.
  • 17
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    OKALİPTUS

    Dünyanın en uzun boylu çiçekli ağaçlarındandır okaliptus. Okaliptus ağaçları bünyelerinde yüksek miktarda su tutabildikleri ve hızlı büyüyebildikleri için bataklıkları kurutmak için kullanılıyor Okaliptusun ilginç bir özelliği ise salgıladığı kendine özgü kimyasallar nedeniyle civarında başka bitkilerin yaşamasına izin vermemesi. Yapraklarından elde edilen uçucu bir yağ olan cineol uçucu olduğu kadar da yanıcı. Bu nedenle yangın tehlikesine yol açabildiği söyleniyor. Okaliptüs ağaçlarının anavatanı ise Avustralya.
  • 18
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    CLARHRUS ARCHERI

    Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor ve korkunç görüntüsüyle dikkat çekiyor.
  • 19
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara da banzetiliyor. 
  • 20
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Böylece beslenmeye gelen minik yaratıklar, mantarların üremelerine katkıda bulunuyorlar. 

     
  • 21
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    ÖLÜ ADAMIN PARMAKLARI

    Xylaria Polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.
  • 22
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    HYDNORA AFRICANA

    Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.
  • 23
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    PODOSTROMA CORNU-DAMAE

    Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."
  • 24
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    KANAYAN DİŞ MANTARI

    Yenilmez olarak sınıflandırılmış bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç. Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.
  • 25
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    ARISTOLOCHIA SALVADORENSIS

    Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli. 
  • 26
    CESET ÇİÇEĞİ! Evin bahçesinde açan Rafflesia Arnoldii çürümüş et kokusu yayıyor... - Güncel Haberler

    ASLANAĞZI

    Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor.

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