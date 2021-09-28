İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müstakil evin açık camından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri dev baykuşu görünce korkudan evi boşalttı.

İHA'nın haberine göre ne yapacaklarını şaşıran ev halkı, yabanî hayvanları kurtardığı anları YouTube'da paylaşan İbrahim Sargın'a haber verdi.

Hemen baykuşun girdiği eve gelen Sargın, yanında getirdiği kuş yakalama filesiyle baykuşu zarar vermeden yakalamayı başardı.

Kuşu inceleyen Youtuber, kuşun bir yerinde bir sıkıntı olmadığını görünce, baykuşu sevdikten sonra tabiata saldı. Evin içinden baykuşu kurtaran İbrahim Sargın'a ev sahipleri teşekkür etti.

Haber verilmesi üzerine baykuşun girdiği eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Bir eve baykuş girmiş. Ev sahipleri korkup evi boşaltmış. Bana haber verdiler. Gelip baktım, genç bir baykuştu. Hemen aracımda bulunan file yardımıyla yakaladım. Yakaladıktan sonra bir yerinde yara var mı diye inceledim. Sağlıklı olduğunu anlayınca saldım" dedi.