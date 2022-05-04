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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da korkun cinayet! Evinde başından vurulan kadın... - Haberler
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Evinde tabancayla başından vurulan kadın öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak, komşuların silah sesi üzerine ihbarda bulunduğu eve gelen polis tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da korkun cinayet! Evinde başından vurulan kadın... - Haberler
Evinde başından vurulan kadın öldü
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DHA

Ankara'da Sultan Irmak, evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sultan Irmak'ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Sultan Irmak'ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekibince olayla ilgili yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Irmak'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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