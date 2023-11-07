Evini adeta "Orhan Gencebay Müzesi"ne çevirdi Her şey Orhan Gencebay'ın 'Ya Evde Yoksan' şarkısını dinlemesiyle başladı. Gencebay sevgisi hayranlığa dönüştü. Evinin bir bölümünü adeta Orhan Gencebay müzesine çevirdi

Kütahya'da bir kamu kurumuna özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Aziz Topcu'nun çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi 32 yıldır devam ediyor.

Henüz ilkokul çağındayken okul dönüşü evinde ünlü sanatçının "Ya Evde Yoksan" albümünü dinlemesiyle başlayan sevgi, yıllar süren hayranlığa dönüştü.

OĞLUNUN İSMİNİ ORHAN KOYDU Eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısı eşliğinde yapan ve oğlunun ismini "Orhan Kayra" koyan Topcu, sanatçının kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktirerek bunları evinin salonunda büyük bir titizlikle koruyor. Topcu'nun koleksiyonunda Gencebay'ın albüm kaset ve CD'lerinin tamamı hatta bazıları ikişer adet bulunuyor. REKLAM Usta sanatçının "Hatasız Kul Olmaz", "Vazgeç Gönlüm", "Batsın Bu Dünya", "Dilenci", "Bir Teselli Ver", "Beni Böyle Sev" gibi hit olmuş eserleri evinde yankılanan Topcu, 7 yıl önce bir arkadaşıyla Gencebay'ı İstanbul'da ziyaret etti. Daha sonra eşi Derya Topcu ve oğluyla da sanatçıya ziyarette bulunan Topcu, zaman zaman Gencebay'la telefon görüşmesi yaparak halini hatırını soruyor.

"ORHAN GENCEBAY BİZİ ÇOK İYİ KARŞILADI" Aziz Topcu, AA muhabirine, ilkokulda bir gün eve geldiğinde kasetler arasında Orhan Gencebay'ın "Ya Evde Yoksan" albümündeki şarkıların tamamını dinlemesiyle sanatçının müziğinin hoşuna gitmeye başladığını söyledi. Yaşı ilerledikçe Gencebay'ın diğer albümlerini edindiğini belirten Topcu, şöyle devam etti: "Orhan Gencebay'ı dinledikçe çok farklı bir müzik, çok farklı bir altyapı olduğunu fark ettim. O yaşlarda bunu fark etmiştim. Daha sonra Hatasız Kul Olmaz, Batsın Bu Dünya, Berhudar Ol, Ben Topraktan Bir Canım derken iyice araştırmaya başladım. Gerçekten Orhan Gencebay'ın şarkılarının bildiğimiz arabesk kalıbı gibi bir şeyin içine sokulmayacağını öğrendim, bunun farkına vardım. Dinledikçe müzikten, altyapılarından çok keyif almaya başladım. Sözleri çok güzel, okuması çok güzel. Bu şekilde bir hayranlık başladı bende. Kasetleri, CD'leri, gazete kupürleri, posterleri, afişleri, fotoğraflarını toplamaya başladım. Bende bu hayranlık gitgide arttı. Daha sonra Orhan Gencebay'ı görmeye niyetlendim. 2000'li yıllarda gittim, nasip olmadı göremedik. 2016'da bir arkadaşımla gittim, o gün nasip oldu Orhan Gencebay'la görüşmek, tanışmak. Bizi çok iyi karşıladı." REKLAM

GENCEBAY ŞARKISIYLA EVLİLİK TEKLİFİ Topcu, eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısı eşliğinde yaptığını, bu eserin sözlerinin çok anlamlı olduğunu anlattı. Oğlunun adını Gencebay'dan esinlenerek "Orhan Kayra" koyduğunu anlatan Topcu, "Oğlum Orhan Kayra şu anda 5 yaşında. Onun şarkıları çıktığında, televizyonda ya da tabletinde gördüğünde 'Baba baba, Orhan Baba çıktı, Orhan Dede çıktı' diye o da şimdiden sevmeye başladı. Oğlumu da götürdüm, ailece yanına gittik. Zaman zaman gidip Orhan Gencebay'ı ziyaret ediyoruz. Orhan Gencebay'ın arşivini yıllardır biriktiriyorum, elime ne geçerse topluyorum." diye konuştu.

MİSAFİRLERİNE DE DİNLETİYOR Evine gelen misafirlerine koleksiyonundaki Gencebay şarkıları dinlettiğini kaydeden Topçu, "Misafirlerimizin, eşimiz dostumuzun da ilgisini çekiyor. Onlar da merak ediyorlar, bizimle beraber Orhan Gencebay dinliyorlar." dedi. Topcu, bazı koleksiyonerlerin arşivine yüksek fiyatlarla talip olduğunu ancak bunun değerinin maddiyatla ölçülemeyeceğini, bu nedenle reddettiğini sözlerine ekledi. Derya Topcu da kocasının sürekli Gencebay şarkıları dinlemesinden dolayı kendisinin de ünlü sanatçıya hayranlık duymaya başladığını belirtti. Topcu, eşinin evde olmadığı zamanlarda bile Orhan Gencebay dinlediğini ifade etti.