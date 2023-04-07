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Evinin altına yılan balığı yuvası kurdu

Sosyal medyada 'Cowturtle' olarak da bilinen Nick Tobler, evinin altında bulunan su sarnıcını, yılan balığı çukuruna dönüştürdü... Tobler'ın paylaşımları milyonlarca görüntülenme aldı

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  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Sosyal medyada 'Cowturtle' olarak da bilinen Nick Tobler bir akvaryum mağazası yöneticisi... Buna ek olarak da kurduğu yılan balığı çukurunda balıklarına 'babalık' yapıyor.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Doğa meraklısı olan Tobler, rastgele gittiği yerlerde ilginç canlılar tespit etmeyi başarıyor.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Ancak pek çok internet kullanıcısı onun paylaşımlarını, garajının altındaki yağmur suyu deposunu bir ekosisteme dönüştürmüş olması nedeniyle seviyor.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Tobler, evindeki su sarnıcında balıklar, salyangozlar, mavi yengeçler ve daha pek çok canlı büyütüyor. 
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Yılan balığı çukurunun sakinlerinin birçoğu aslında evcil hayvan dükkanlarından değil, pişirilip tüketilmesi için marketlerde satılan canlılar...
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Nick, bu canlıları birinin tabağına düşmekten kurtararak yılan balığı çukurunda besliyor.

     
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Tobler hayvanlara karşı son derece dostça davranıyor, hayvanlarını elleriyle besliyor ve seviyor.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Genç adam, son zamanlarda yaptığı işleri özetlediği TikTok videosunda "Bu havuz evin suyunu sağlamak için. Yani duvarlar tamamen güvenli. 
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Cüruf bloklar zehirli kireçle yapılıyor ama ben onları asitle yıkadım ve bu da zehirli etkilerini ortadan kaldırdı. Yani tamamen güvenliler" diyor. 
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Nick Tobler, temizlik işini tamamladıktan sonra ise havuza su sarnıcına filtre koyduğunu ve alanın daha güzel olması için çabaladığını ekliyor. 
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Yılanbalığı çukuruna eklenen yengeçlerin son videosu 12 milyon görüntülenme, 1.2 milyon beğeni ve neredeyse 7 bin yorum aldı.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    Yorum yapanlar Nick'in içeriğinden ne kadar keyif aldıklarını söylüyor. Dahası sosyal medya kullanıcıları bu çukurun sakinleri olmak istediklerine dair şakalar yapıyor.
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

    İşte su sarnıcından dönüştürülen yılan balığı havuzundan kareler!

    *Haberin görselleri Nick Tobler'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır. 
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!
  • Evinin altınaki su sarnıcını bakın neye dönüştürdü!

 

 

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