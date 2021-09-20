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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin bahçesinde öldürüldü
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Kütahya'da bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde Sargın'ın, başına sert cisimle vurularak öldüğü belirlendi

Evinin bahçesinde öldürüldü
Evinin bahçesinde öldürüldü
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AA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Sargın'ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Sargın'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İlçe Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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