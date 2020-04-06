Evinin bahçesine kurduğu çadırda kendisini karantinaya aldı

AA

Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla evine döndüğünü belirtti.

Gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 14 gün kendimi izole ederek çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

Yıldız, bir rahatsızlığı bulunmadığını, bunu tedbir amacıyla yaptığını sözlerine ekledi.