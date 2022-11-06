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Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirirken yakalandı

İzmir´in Tire ilçesinde, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren E.Ö., polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı

Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
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DHA

DHA'nın haberine göre, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tire´de uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçe merkezinde bir evin balkonunda saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir evde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, balkonda boyları yaklaşık 1 metreyi bulan Hint kenevirleri ile saksı içerisinde kurtulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibi E.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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