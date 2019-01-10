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Bakırköy'de Kosova uyruklu bir tekstilci oturduğu evin kapısını kilitlemeyince hırsız şoku yaşadı.
Olay, Bakırköy’de bulunan lüks bir semtte 11 Aralık günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kosova uyruklu olduğu öğrenilen tekstilci K.Y., oturduğu evin kapısını kilitlemeyi unuttu. Saatler gece yarısını geçtikten sonra apartmana gelen 2 şüpheli kilitli olmayan kapıyı açarak daireye girdi. Eve giren şüpheliler duvara sabitlenmiş kasayı görerek sökmeye başladı. Kısa bir süre içerisinde kasayı duvardan söken şüpheliler, kasa içinde bulunan 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın ile 10 altın set, 1 antika saat, 2 bin 480 dolar, 3 cep telefonu ve masanın üstünde bulunan otomobil anahtarını alarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında kasanın yerinde olmadığını gören vatandaş durumu polise bildirdi.
POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN BULDU
Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bina ve çevresinde güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerden birinin Muharrem D. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Sultangazi’de düzenledikleri operasyonda Muharrem D.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin evden aldığı anahtarla çaldığı otomobil ise terk edilmiş bir halde bulundu. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muharrem D.’nin silahlı terör örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçlarından 5 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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