Edinilen bilgiye göre, adının Ahmet Çopur (45) olduğu belirlenen bir şahıs, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan evinin önünde baygın bulundu. Ailesi ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; yerde hareketsiz yatan Ahmet Çopur'u ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çopur'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Çopur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.