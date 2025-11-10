Habertürk
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı | Son dakika haberleri

        Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

        Fatih'te Y.G. isimli kişi evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Y.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:43 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:43
        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Y.G.'nin evinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler Y.G.'ye silahlı saldırıda bulundu.

        Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Y.G., merdivenlerden inmeye çalışırken bina girişinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Y.G.'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
