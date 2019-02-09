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EVLİLİK GRUPLARINDA TANIŞTI
Mustafa A., iki ay önce Facebook’da kurulan bir evlilik gurubuna üye oldu. Grupta evlenmek istediğini ve niyetinin ciddi olduğunu belirten Nurhet M. adlı kadının mesajı dikkatını çekti. Ardından Nurhet M. adlı kadınla irtibata geçerek yazışmaya başladı.
‘EVLENELİM’DEDİ
Yazışmaları giderek sıklaşan ikili arasında görüntülü sohbetler devam etti. Bekar olduğunu ve Romanya’da ablasının evinde kaldığını Mustafa A.’ya anlatan Nurhet M.’Annem ve babam yok. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Gel beni ablamdan iste’ dedi. Ahmet A.’nın Romanya’ya gelemeyeceğini söylemesi üzerine kadın ‘O zaman ben gelirim evleniriz’ dedi.
ÖNCE 4 BİN EURO GÖNDERDİ
Nurhet M. adlı kadına inanan Ahmet A. teklifi kabul etti. Ne olduysa bu tekliften sonrası oldu. Nurhet M., Mustafa A.’ya pasaport tarihinin dolduğunu ve yenilemek için paraya ihtiyacı olduğun söyledi. Mustafa A. bu işlemler için toplam 4 bin EURO parayı verilen yurt dışı hesabına gönderdi.
İKİNCİ KEZ GÖNDERDİ
Parayı alan Nurhet M., Mustafa A.’ya bavulunu toplayıp yola çıkacağını söyledi. Bir süre sonra Nurhet M., Mustafa. A.’yı arayarak hava alanı kontrolünde borcu çıktığını belirterek ‘Ben eskiden çalışırken eniştem adıma kredi çektirmişti.Bu borçtan dolayı yurt dışı yasağım gözüküyor’ diyerek ikinci kez para istedi. Kadının bu söylediklerine inanan Mustafa A. bin100 EURO daha para gönderdi.
FARKLI BİR HESAPLA GİRİNCE ŞOK OLDU
İkinci kez parayı gönderen Mustafa A., bir süre sonra kadının gelmediğini ve değişik bahanelerle kendisini hep oyaladığını farketti. Kadından şüphelenen Mustafa A., Facebook’tan sahte bir isimle profil oluşturdu. Ardından Nurhet M.’ye mesaj yazarak tanışmak istediğini söyledi. Nurhet M.,gelen mesaj olumlu cevap vererek ,Romanya’da yaşadığını ve evlenmek istediğini Mustafa A.’nın aldığı sahte profildeki kişiye de söyledi. Şok olan Mustafa A., dolandırıldığını anladı. Nurhet M., parayı aldıktan sonra Mustafa A.’yı cep telefonundan engelleyerek bir daha görüşmedi.
UZMAN DEDEKTİF UYARDI
Yıllarca Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde çalışan ve 5 yıl önce emekli olan polis memuru Mustafa Sarıbaştanoğlu,vatandaşları bu konuda uyardı. Sarıbaştanoğlu, eskiden sadece cep telefonu üzerinde yurt dışı telefonlarından çağrı yapılarak vatandaşların tuzağa düşürüldüğünü belirterek “Bu sistem artık akıllı telefonlar akıllı tabletler geliştiği için bunun üzerinden daha çabuk çok insana ulaşıyorlar.Sosyal medya üzerinden evlilik vaadiyle insanları kandırıyorlar. Karşı tarafa para istemeye başladımı bilinki dolandırılıyorsunuz” dedi
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