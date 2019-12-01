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Evlenmek için market soymuşlar

Konya’da nişanlı çift market soyup kaçtı. Kasadan 2 bin liraya yakın para alan genç çift, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Çift, borçlarını ödeyip evlenebilmek için soygunu gerçekleştirdiklerini öne sürdü

konya hırsızlık
HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçen hafta merkez Karatay ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'taki markette meydana geldi. İddialara göre, yüzünü kapatan bir kişi, elinde tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi. Kasiyer Meryem K. kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı soyguncuya verdi. Parayı alan soyguncu marketten koşarak uzaklaştı.

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kaçarken kullandığı aracın plakasını belirledi. Aracın sahibi Ali Osman D. ile soygun sırasında kendisine gözcülük yaptığı belirtilen nişanlısı D.T. gözaltına alındı.

"AMACIMIZ BORÇLARIMIZI ÖDEYİP YUVAMIZI KURMAKTI"

Nişanlı çift, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ali Osman D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, nişanlısı D.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Osman D.’nin ifadesinde "Yaklaşık 2 yıldır nişanlıyız. Borçlarımız yüzünden evlenemedik. Borçlarımızı ödeyip evlenmek için soygun yapmaya karar verdik. Amacımız borçlarımızın tamamını ödeyip yuvamızı kurmaktı" dediği öğrenildi.

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