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HaberlerGündem3. SayfaEvleri uyuşturucu serasına çevirmişler!
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Evleri uyuşturucu serasına çevirmişler! Kıyafet dolabına bile özel düzenek kurmuşlar

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı. 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 503 gram esrar, 96 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi

Evleri uyuşturucu serasına çevirmişler!
AA

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Güzelbahçe, Çeşme, Urla, Aliağa ve Foça ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 503 gram esrar, 96 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve kenevir yetiştirmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İÇİN ÖZEL SİSTEM KURMUŞLAR

Şüphelilerin evlerin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi. Narkotik polisi, Hint keneviri yetiştirilen bodrumda vantilatör, elektrikli soba ve mor ışık sistemi buldu. Çocuk odası görünümlü odada da ısı yalıtımlı bez kıyafet dolabına düzenek kuran şüphelilerin, ısıtıcı, klima ve havalandırma sistemi taktıkları ve mor ışıkla Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi.

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