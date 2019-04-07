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Terapist Higgins, “Bugün bir çift olarak neyi iyi yaptık? Bugün ilişkimize katkısı olacak ne yaptık? Senin için ne yapabilirim? Bugün ne zaman benimle daha huzur içinde ve benim tarafından sevildiğini hissettin? gibi soruların sorulmasının önemine dikkat çekti.