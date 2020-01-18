AA

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı'nda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.

Akın Robotics tarafından üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon'un standında ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.

AA muhabirine konuşan Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum" dedi.

"KINA GECESİNİN MALİYETİ 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Kına gecelerinin maliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Erol Yıldırım, kişiden kişiye seçilen ürün ve konseptlere göre fiyatların değiştiğine işaret ederek, 2 bin TL'den başladığını, ortalama 15 bin civarında bir kına organizasyonun yapılabildiğini, seçilen tasarım ürünlere göre bu maliyetin 500 bin TL'lere kadar çıkabildiğini bildirdi.

Değişen konseptlerle kına içeriklerinin de değiştiğine dikkati çeken Yıldırım, artık eski usul konseptlerin günümüz gençleri tarafından çok tercih edilmediğini, teknolojinin gelişmesi ile birlikte kına organizasyonlarında farklı konseptlerin de yer almaya başladığını aktardı.

Organizasyonu düzenleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, düğünlerde bu senenin en dikkati çekici eğiliminin 'doğaya dönüş' olduğunu bildirdi.

Yurt dışından toptan alımlar için çok sayıda alıcının Türkiye'ye geldiğini aktaran Cılga, en fazla Almanya ve Dubai'den talep olduğunu söyledi.

Cılga, "Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları. Evlilik hazırlığında olan herkesi fuarımıza bekliyoruz, burada düğün, kına, ayakkabı, gelinlik başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını bulabilecekler" ifadelerini kullandı.