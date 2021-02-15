Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Antalya'da akılalmaz olay! Tam 2 milyonluk dolandırıcılık - Haberler
ABONE OL

Antalya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 2 milyon TL borçlandı!

Antalya'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kentte, ayakkabı almak için gittiği dükkan sahibi A.B ile tanışan 60 yaşındaki Bahar Üzüm, evlenme hayali kurarken 2 milyon TL'lik borç içinde kaldı. İddialara göre, evlenme vaadiyle kimlik bilgileri ve vekaleti alınan kadının adına şirket kuruldu, karşılıksız çekler yazıldı

SON DAKİKA! Antalya'da akılalmaz olay! Tam 2 milyonluk dolandırıcılık - Haberler
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'a kızının yanına gelen Bahar Üzüm, yaşadıklarını anlattı. Üzüm, "Ayakkabı almak için bir ayakkabıcıyla gittim. Sahibi ile tanıştım. Konuştuk, dertleştik daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi. Ciddi olduğunu, yeni bir iş yeri açacağını söyledi.

İş yerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de inandım ona. Daha sonra iş yeri açtı, notere götürdü imzalar attırdı. İş yerini benim üzerime yaptı. Ben de güvendim, yanlış yapmayacağını düşündüm. Okumuşluğum da yok, ona da bu işlerden anlamadığımı söyledim. Emekli olmayı istiyordum, erken emekli edeceğini söyledi" dedi.

2 MİLYONA YAKIN BORÇ, 17 TANE İCRA TAKİBİ

DHA'nın haberine göre, rahatsızlanan oğlunun yanına Rusya’ya gittiği sırada alacaklıların aramasıyla borçlardan haberdar olduğunu belirten Bahar Üzüm, şöyle devam etti:

"Oğlumun yanına Rusya’ya gittim. Orada oğlum e-devlet’e baktı. Borcumun, icralarımın olduğunu söyledi. Aradım kendisini söyledim, inkar etti. 'Sen Rusya’dan ayrılma karışıklık oldu, halledeceğiz. Avukata vekalet vermiştim, avukatı ilgilenecek' dedi. Alacaklılar sürekli telefon etmeye başladı. Şoke oldum. Bankalardan öğrendiğim kadarıyla 2 milyona yakın borç vardı. Bunlar sadece haberim olanlar. 17 tane icra geldi. 'Korona var seni bankaya götürmeyelim' diyerek adıma internet bankacılığı açmışlar, kredi çekmişler"

"YUVAM OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM AMA BORÇ İÇİNE DÜŞTÜM"

Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ifade eden, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Bahar Üzüm, "Bu yaşıma kadar kimseye borcum olmadı. Böyle alışveriş yapmadım. Artık uyku uyuyamıyorum. Çok güvenmiştim kendisine. Mağdur etmeyeceğim demişti, yuvam olur diye düşündüm ama borç içine düştüm. Kapıma icralar geliyor. Çok mağdurum" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
GÜNDEM20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı?
Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? İşte detaylar
GÜNDEMÜcretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika: Sabri Uzun'a 11 ay hapis cezası - Haberler
GÜNDEMSabri Uzun'a 11 ay hapis cezası
Son dakika haberi Bakan Akar ve Soylu gündem dışı konuşma yapacak
GÜNDEMBakan Akar ve Soylu gündem dışı konuşma yapacak
40 ilde teröre PENÇE! Son dakika PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı
GÜNDEM40 ilde PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı
YASTAYIZ... Son dakika: 13 şehidin ateşi kor gibi düştü! İşte en acı selam
GÜNDEMEn acı selam!
OYUN FELAKETİ| Son dakika: Vuran 13, vurulan 12...
GÜNDEMÇocuğun tüfekle oyunu korkunç bitti
CANİ| Son dakika: Tüyler ürferten cinayet! Öldürüp videoya çekti
GÜNDEMSevgilisini öldürüp videoya çekti!
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB son dakika gelişmesi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Selçuk açıkladı
GÜNDEMÖğretmenler ne zaman aşı olacak?