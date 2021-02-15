Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'a kızının yanına gelen Bahar Üzüm, yaşadıklarını anlattı. Üzüm, "Ayakkabı almak için bir ayakkabıcıyla gittim. Sahibi ile tanıştım. Konuştuk, dertleştik daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi. Ciddi olduğunu, yeni bir iş yeri açacağını söyledi.

İş yerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de inandım ona. Daha sonra iş yeri açtı, notere götürdü imzalar attırdı. İş yerini benim üzerime yaptı. Ben de güvendim, yanlış yapmayacağını düşündüm. Okumuşluğum da yok, ona da bu işlerden anlamadığımı söyledim. Emekli olmayı istiyordum, erken emekli edeceğini söyledi" dedi.

2 MİLYONA YAKIN BORÇ, 17 TANE İCRA TAKİBİ

DHA'nın haberine göre, rahatsızlanan oğlunun yanına Rusya’ya gittiği sırada alacaklıların aramasıyla borçlardan haberdar olduğunu belirten Bahar Üzüm, şöyle devam etti:

"Oğlumun yanına Rusya’ya gittim. Orada oğlum e-devlet’e baktı. Borcumun, icralarımın olduğunu söyledi. Aradım kendisini söyledim, inkar etti. 'Sen Rusya’dan ayrılma karışıklık oldu, halledeceğiz. Avukata vekalet vermiştim, avukatı ilgilenecek' dedi. Alacaklılar sürekli telefon etmeye başladı. Şoke oldum. Bankalardan öğrendiğim kadarıyla 2 milyona yakın borç vardı. Bunlar sadece haberim olanlar. 17 tane icra geldi. 'Korona var seni bankaya götürmeyelim' diyerek adıma internet bankacılığı açmışlar, kredi çekmişler"

"YUVAM OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM AMA BORÇ İÇİNE DÜŞTÜM"

Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ifade eden, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Bahar Üzüm, "Bu yaşıma kadar kimseye borcum olmadı. Böyle alışveriş yapmadım. Artık uyku uyuyamıyorum. Çok güvenmiştim kendisine. Mağdur etmeyeceğim demişti, yuvam olur diye düşündüm ama borç içine düştüm. Kapıma icralar geliyor. Çok mağdurum" dedi.