Evrim Alasya kimdir? sorusu Kırmızı Oda dizisini seyreden izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Evrim Alasya, şimdiye kadar pek çok dizi ve oyunda yer aldı. Evrim Alasya ile ilgili detaylar haberimizde.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATROI OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ
|Yapım
|Yıl
|Karakter
|Notlar
|Koca Koca Yalanlar
|2018
|Müjgan
|Dizi
|Güneşin Kızları
|2015-2016
|Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu
|Dizi
|Benim Adım Gültepe
|2014
|Suna
|Dizi
|Muhteşem Yüzyıl
|2012
|Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)
|Dizi
|Gönülçelen
|2010
|Balçiçek
|Dizi
|Muro
|2008
|Fidan
|Film
|Gece Sesleri
|2008
|Neslihan
|Dizi
|Başka Semtin Çocukları
|2008
|Evrim
|Film
|Ihlamurlar Altında
|2005
|Sema
|Dizi
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