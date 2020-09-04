Evrim Alasya kimdir? sorusu Kırmızı Oda dizisini seyreden izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Evrim Alasya, şimdiye kadar pek çok dizi ve oyunda yer aldı. Evrim Alasya ile ilgili detaylar haberimizde.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATROI OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ