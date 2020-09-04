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Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

Evrim Alasya, bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi ile birlikte gündeme geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Evrim Alasya, birçok önemli projede rol aldı. İşte Evrim Alasya'nın hayatından detaylar

Evrim Alasya

Evrim Alasya kimdir? sorusu Kırmızı Oda dizisini seyreden izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Evrim Alasya, şimdiye kadar pek çok dizi ve oyunda yer aldı. Evrim Alasya ile ilgili detaylar haberimizde.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATROI OYUNLARI

Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar

EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

YapımYılKarakterNotlar
Koca Koca Yalanlar2018MüjganDizi
Güneşin Kızları2015-2016Güneş Yılmaz/Güneş MertoğluDizi
Benim Adım Gültepe2014SunaDizi
Muhteşem Yüzyıl2012Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)Dizi
Gönülçelen2010BalçiçekDizi
Muro2008FidanFilm
Gece Sesleri2008NeslihanDizi
Başka Semtin Çocukları2008EvrimFilm
Ihlamurlar Altında2005SemaDizi

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