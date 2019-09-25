Exatlon Cup 2019 Türkiye takımı belli oldu! Exatlon Cup ne zaman başlayacak? Hangi ülkeler yarışacak

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Exatlon Cup 2019 yarışmasında mücadele edecek ülkeleri ve Türkiye takımı oyuncularını açıkladı. Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan Exatlon'da, güç, kuvvet ve fizik ön plana çıkıyor.

Peki Exatlon Cup ne zaman başlayacak? Hangi ülkeler yarışacak?

EXATLON YARIŞMASI NEDİR?

Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.

EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI

Ezatlon Cup 2019'a katılacak Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.

EXATLON CUP 2019'DA HANGİ ÜLKELER YARIŞACAK?

Türkiye: Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can

Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon

Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco

Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova