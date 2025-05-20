Eyal Golan'ın konserine tepki

"Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" sözleriyle tepki çeken Eyal Golan, dün akşam Paris'te sahne aldı.

Fransız L'Humanite gazetesi, Golan'ın konserinde "İsrail ordusunu yücelten görüntülerin" gösteriminin yapıldığını aktardı.

Golan'ı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçlayanlar, İsrailli şarkıcının Paris'te konser vermesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta, Fransa'nın başkenti Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında toplanan göstericiler; Eyal Golan'ın Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini talep etmişti.

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Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Fransa'da bir konser verildi. İsrailli bir şarkıcı, soykırım propagandası yaptı ve konserinde Filistinli sivillerin bombalandığı görüntüleri gösterdi" ifadelerini kullandı.

Portes, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'i etiketleyerek "(Eyal Golan'ın) Gazze'deki soykırımı bu akşam da kutlamasına izin mi vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.