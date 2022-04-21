Eylem hazırlığı yapan iki terörist yakalandı 0:00 / 0:00

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Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, kentteki terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KANDİL'DE EĞİTİM ALDILAR

2008 yılı itibariyle Kandil’de bizzat Cuma (K) Cemil BAYIK ve Doktor (K) Bahoz ERDAL sorumluluğunda düzenlenen ideolojik, silah, patlayıcı, sabotaj ve kurye eğitimi alarak sınır ötesi alanlarda faaliyet gösteren, akabinde Ülkemize gelerek eylem arayışında oldukları tespit edilen 2 terör örgütü üyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20.04.2022 günü yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemler sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.