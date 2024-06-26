Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma ertelendi

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok hakkında Türkiye’ye iadesine ilişkin yarın görülecek olan ikinci duruşma ertelendi. Duruşmanın, 1 Temmuz’da TSİ 19.00’da görüleceği aktarılarak, duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde 18 Haziran’da Tok’un Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü ilk duruşmada Yargıç, Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar vermişti.

TİMUR CİHANTİMUR'UN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi. Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular. Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.