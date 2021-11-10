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İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,6, yakıtlarda %75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %12,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16.3 ARTTI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %22,4, yakıtlarda %23,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,9 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %15,0 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 23.4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %20,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %62,2, yakıtlarda %65,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %26,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9.2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %38,6, yakıtlarda %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %7,4 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi %1,0 azalarak, 2021 Eylül ayında 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 129,3 olan ihracat miktar endeksi %16,3 artarak, 2021 Eylül ayında 150,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3.2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 110,0 olan ithalat miktar endeksi %3,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 117,1 olan ithalat miktar endeksi %9,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI EYLÜL AYINDA 88.4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Eylül ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 9,1 puan azalarak, 2021 yılı Eylül ayında 88,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 11 puan azalarak 89,4 oldu.