Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eylül Tumbar, çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Bir davete katıldığını söyleyen oyuncu; "Yeni projemiz başlıyor. Çalışacağız, yoğun bir süreç olacak" dedi.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Enes Koçak ile aşk yaşayan Eylül Tumbar, birlikteliği hakkında konuştu. Tumbar, basın mensuplarının, "2026 yılında evlilik için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok" şeklinde cevap verdi.

Odak noktasının iş olduğunu belirten Eylül Tumbar; "İkimiz de kariyer odaklıyız, önce kariyerimiz" ifadelerini kullandı.