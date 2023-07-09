EYT'liler ne kadar emekli zammı alacak? EYT 2023 emekli Temmuz zammı
Emeklilere Temmuz ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapıldı. Ancak Meclis'e gelecek düzenlemeyle emekli zammı yüzde 25'e yükseltilecek. Peki, EYT'lilerin emekli zammı ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz ayı EYT emekli zammı...
EYT ile emekli olanlar 2023 Temmuz zammı sonrası kendi maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak etmeye başladı. Peki, emekli Temmuz zammı sonrası EYT ile emekli olanlar ne kadar, kaç TL zam alacaklar? İşte EYT emekli zammı ile ilgili emrak edilen detaylar...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKARILACAK?
Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyonu aylık 3,92 olurken 6 aylık enflasyon farkı ise TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli maaş zammı ise yüzde 19,77 oldu.
Emekli maaş zammı için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti.Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.