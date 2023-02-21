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EYT son durum: Gözler Meclis görüşmelerinde! EYT ne zaman çıkacak?

EYT son dakika haberleri yasadan faydalanacak olanların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT şartları kesinleşmiş ve yaş sınırı kaldırılmıştı. Son olarak EYT, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyondan geçen EYT'nin Meclis'te görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşması bekleniyor. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti. EYT son durum için gözler TBMM'nin açılacağı 28 Şubat tarihine çevrildi. İşte 21 Şubat 2023 EYT gelişmeleri...

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  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT yasası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Meclis çalışmalarına ara verilmiş olması sebebiyle gözler Meclis'in açılacağı 28 Şubat gününe çevrildi. İşte EYT son durum gelişmeleri...
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT'DE SON DURUM: ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmalarına ara verdi.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

    GÖZLER KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT'TA!

    Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

    EYT görüşmelerinin 28 Şubat'ta Meclis açıldıktan sonra yapılması bekleniyor. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te görüşülmesi bekleniyor! EYT ne oldu, iptal mi edildi, ne zaman yasalaşacak? EYT son durum nedir, ertelendi mi?

    EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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