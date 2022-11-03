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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT mesajı "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

EYT son durum, Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. EYT düzenlemesinde 3 formül üzerinde durulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, asgari ücret ve EYT çalışmalarının yeni yıla girmeden açıklanacağını duyurdu. İşte, EYT son dakika gelişmeleri ve masadaki 3 formül...

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  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    EYT son durum gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Prim ödemeleri ve emeklilik süresini tamamladığı halde yaş şartına takılan emekli adaylarının gündeminde "EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapasaycak" soruları yer alıyor. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve EYT'nin arka arkaya açıklanacağını ifade etti. İşte, EYT son dakika gelişmeleri...
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    "ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    "2023'E BUNLARI AÇIKLAYARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

    Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." dedi.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    DEPREM AYRINTISI İLE KAPSAM DEĞİŞEBİLİR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

    8 Eylül 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile kadınların 58, erkeklerin yaş şartı ise 60'a uzatıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı günden 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin, 31 Aralık 1999 tarihine çekilebileceği ve kapsamın değişeceği iddia edildi. 
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    EYT'DE SGK DETAYI

    Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımladığı karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu, AYM’nin kararı üzerine iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün yer aldığı dikkat çekti. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    "KESİNLİK İÇİN TBMM'YE SUNULMASI GEREKİYOR!"

    EYT düzenlemesiyle ilgili detayların henüz kesinleşmediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, düzenlemenin ancak TBMM'ye sunulduğunda kesinleşeceğini söyledi.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    Duman, "48 - 50 ile başlayı 52 - 54 diye giden farklı yaşlar konuşuluyor. Şuan itibairyle konuşulan tamamen bilgi kirliliği. Neden çünkü sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisinin vereceği yasa etklifini görmeden her şey askıda. Söylenilen şeyler, düşünülünler olabilir ama gerçek değil. Yasaya ve EYT'liye karşı kesin değil. Bizim bu kesinliği elde etmemiz için yasa teklifinin TBMM'ye sunulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    "9 BİN GÜN MANTIKLI DEĞİL"

    Konuşulan EYT formülleri arasında 9 bin prim günü şartını değerlendiren Duman, bu formülün çözüm için mantıksız olduğunu söyledi. Durmaz,

    "9 bin gün çıkar mı? Biz sözledik 1960'lardan beri gelen SSK'da emeklilik siteminde 9 bin gün hiç söylenmemiş. 9 bin gün çıkar! Kimler için çıkar? Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için çıkar. 9 bin gün SSK'lılar için çıkmaz. Çıkarsa bu çözüm olmaz. Yani biri 9 bin gün derse bu çözüm değildir.

    SSK'da bugüne kadar 9 bin gün istenmemiş ki, 3600 gün istenmiş. 5 bin gün istenmiş en son 7 bin  200 istenmiş. O da 2008 yılından sonra çıkan yasayla... Şimdiye kadar istenmeyen gün (prim günü) çözüm diye diretilebilir mi? Bu mantıklı değil." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    "EYT'DE YENİ YAŞ FORMÜLÜ YENİ EYT GETİRİR"

    EYT'de yeni yaş formülünün ise beraberinde yeni EYT'ler getireceğini söyleyen Duman, bu formülle iligli detayları şu şekilde anlattı:

    "Yeni bir yaş gelir mi? Gelirse EYT'liler için EYT olur. Sigorta pirim süresini doldurmuş emekli olmamk için yaşını bekleyenler diyoruz. O zaman yaşını bekleyenlere yeni çıkartırsak, yine yaşını bekliyor olacak. Sigortalı bi çalışan diyelim 30 yıl çalışmış 49 taşında prim gün sayısı da tamamlamış 10 bin pirm gününü geçmiş kademli yaş şartına göre emekli olmak için yaşı beklemiş olacak. Eski sistemde birtek yaş şartı ksmi emeklilikte var.  Eski sitemde 3600 gün için SSK siteminde kadın için 50  erkek için 55 yaş şartı vardı. Ancak bu kısmi emeklilik için gerçerliydi. Normal emeklilikte yaş uygulanmıyordu."
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    ÇÖZÜM: EYT'DE YAŞ ŞARTININ KALKMASI!

    EYT'de son olarak ortaya çıkan formüllerden ilk ikisni anlatan Duman, çözüm için yaş şartının kaldırılması gerektiğini "Bu ihtimaller arasındaki tek çözüm ise geçmiş tarihe gidip yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı olanlar için yaş şartının kaldırılması..." sözleriyle ifade etti.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    SİLİNEN BAĞ-KUR GÜNLERİNİN PRİMİNİ ÖDEYEREK EYT’Lİ OLUNUR MU?

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi çalışmaları devam ederken, prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan BAĞ-KUR’lular, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etme (canlandırma) arayışına girdiler.

     

    Prim borcu bulunan BAĞ-KUR’luların sigortalılık süreleri 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile durduruldu. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sigortalılığı durdurulan kişiler daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müracaat ettikleri takdirde, hesaplanacak borç tutarının tamamını üç ay içinde ödediklerinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Bu haktan, ölen BAĞ-KUR’luların hak sahipleri de yararlanarak dul ve yetim aylığı bağlatabilirler.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTALILAR EYT’DEN NASIL YARARLANACAK?

    Kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılıyor. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil ediliyor. Ancak, 18 yaş öncesindeki sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır.
  • EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

    ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EYT’Lİ OLUNABİLİR Mİ?

    İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayanlar emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında yer almaktadır. Çıkartılacak EYT düzenlemesinin bu tarihten önce sigortalı çalışmaya başlayanları kapsaması bekleniyor.

     

    Askerlik borçlanması normalde sigorta başlangıç tarihini öne çekmez, sadece prim gün sayısını artırır. Ancak, askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapmış kişiler askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar geri çekilir. SSK (4/1-a) statüsünde çalışıyorsanız, 489 gün borçlandığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihine gelir. Bu şekilde askerlik borçlanması yaptığınız takdirde EYT kapsamına girersiniz.

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