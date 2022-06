BAKAN'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Ahmet Kıvanç, Bakan Bilgin'in açıklamalarının TBMM'ye gelmek üzere olan söz konusu bir yasal değişiklik çalışması olarak değerlendirmek yerine bürokrasinin olası ihtiyaç halinde masaya sunabilmesi için mutfak çalışması olduğunu söyledi.

İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları:

“Bakan açıklama yaptığına göre bunu kayda almak gerekiyor.Şunu söylemek gerekiyor; Büktüreside her zaman her türlü ihtimale karşı hazırlıklar yapılır. Yani bir gün EYT konusunda Hükümet'ten bize bir talep gelirse 'Ne yapmamız gerekir" ve "Nasıl davranmamız gerekli" şeklinde bürokraside alternatifli hazırlıklar olur. Bunlar bekletilir. Dolayısıyla bürokrasi cenahında böyle alternatifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Seçime doğru giden süreçte her şey mümkün. Ama keşke seçim döneminde olmayıp ta enine boyuna tartışılsaydı.”