Eyüp Saka: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçında İtalya'nın Inter takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, milli ara nedeniyle takımla birlikte yeterli çalışma fırsatı bulamadıklarını belirterek, "Takımla birlikte sadece 4-5 gün çalışabildik. Bu süre içinde Inter takımını analiz ettik ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı belirledik. Yaptığımız analizler doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık ve oyuncularımız da buna doğru şekilde karşılık verdi. Hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık" dedi.

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"EKREM'İN BU MAÇIN KAHRAMANI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Maç öncesinde Ekrem Terzi'ye sahada etkili olacağını vurguladığını belirten Saka, "Ekrem maça 11'de başlamadığı için morali biraz bozulmuş olabilir. Ancak ona, 90 dakika boyunca katkı sağlayacağını ve maçın kahramanı olabileceğini söylemiştim. O da sahaya girerek doğru bir cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIYA DAHA İYİ BAŞLADIK"

Devre arasında oyuncularıyla ilk yarıda yapamadıkları konular üzerine konuştuklarını belirten Saka, "Oyuncularımıza sahada neleri eksik yaptığımızı anlattık. Bu hataları düzeltmemiz halinde daha iyi olacağımızı söyledik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir çalışma içerisindeyiz ve bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.