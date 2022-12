Stat: Eyüp

Hakemler: Murat Erdoğan, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar (Dk. 90+1 Erdem Gökçe), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ, Ezeh (Dk. 66 Cenk Ahmet Alkılıç), Recep Niyaz (Dk. 79 Ahmed Ildız), Babel (Dk. 90+1 Berkan Emir), Eze (Dk. 66 Dibba)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, İbrahim Has, Süleyman Luş (Dk. 90+1 Olatunbosun), Rotman, Cisse (Dk. 60 Kone), Erol Can Akdağ, Yahaya (Dk. 71 Mustafa Emre Can), Mata (Dk. 71 Mehmet Coşkun), Adeniyi

Goller: Dk. 4 Ezeh, Dk. 65 Babel (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Murat Uçar, Dk. 58 Eze (Eyüpspor), Dk. 87 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)