        Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi

        Eyüpsultan'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 00:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:33
        Mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi
        Kemerburgaz Cendere Yolu mevkisinde Emre T'nin kullandığı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Sürücü yaralanırken, mıcırlar yola döküldü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

        Yola dökülen mıcırın temizlenmesi ve kamyonun kaldırılması çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
