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        Haberler Gündem Hava Durumu Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2023 İstanbul'da Eyyamı Bahur'da hava kaç derece olacak?

        Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Eyyamı Bahur'da hava kaç derece olacak?

        Uzun bir süredir ciddi sıcaklıklarla mücadele eden yurt genelinde, bu kez Eyyamı Bahur sıcakları etkisini göstermeye hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında etkisi görülecek olan Eyyamı Bahur sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve havaların kaç derece artacağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 15:57
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        2023 yaz mevsiminin hatırı sayılır bir sıcaklıkla geçtiği ülkemiz, bu kez Eyyamı Bahur sıcakları karşı karşıya. Uzmanların ciddi uyarılarda bulunduğu konuya ilişkin yurt genelindeki binlerce vatandaş; Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

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        EYYAMI BAHUR NE DEMEK?

        Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

        Eyyamı Bahur'un özellikle 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olması bekleniyor.

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        EYYAMI BAHUR SICAKLARI NE ANLAMA GELİYOR?

        Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

        31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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        EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

        -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

        -Bol su içmeli

        -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

        -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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