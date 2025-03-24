Eyyübiler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Eyyübiler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

Tarihe adını yazdırmış birçok devlet vardır ve Eyyübiler de bunlardan biridir. Yönetim anlayışları, sınırları ve hükümdarları ile tarih sahnesine adını yazdırmıştır. Bu nedenle günümüzde bile birçok kişi, bu devletin hakkındaki bilgileri araştırmaya devam eder. Peki bu devlet ile ilgili detaylar ne? Yazının devamında bunları okuyabilirsiniz…

EYYUBİLER TARİHİ

Eyyübiler tarihi ile günümüzde hala konuştuğumuz bir devlettir. 1174 yılında Selahaddin Eyyûbi tarafından kurulmuştur. Özellikle Haçlı Seferleri'ne karşı Müslüman dünyasını birleştirmeleriyle dikkat çekerler. Kudüs'ün 1187'de geri alınması ile Haçlılara büyük bir darbe vurulmuştur. Yine de Eyyübi devletinin güç kaybetmesiyle birlikte Memlûkler tarafından ele geçirilmeleri sonları olmuştur.

EYYUBİLER ÖZELLİKLERİ

Eyyübiler özellikleri birçok kişi tarafından yoğun olarak merak edilir. Bunları aşağıda bulabilirsiniz;

• Kudüs'ü 1187'de Haçlılar'dan geri almışlardır.

• İslam birliğini sağlamak için çeşitli ülkelerde fetihler yapmışlardır.

• Türk, Arap ve Kürt unsurlarından oluşan bir devlet yapısına sahiptiler.

• Memlûk askerî sistemi kullanılmış, özellikle Türk ve Çerkes kökenli askerler yönetimde etkili olmuştur.

• Sanat ve mimariye büyük katkılar sağlamışlardır. Ayrıca pek çok cami, medrese ve kütüphane taraflarınca inşaa edilmiştir.

• Haçlılar'a karşı verdiği mücadeleler ile özellikle dünya tarafından tanınmışlardır.

• Eyyübiler kurucusu Selahaddin Eyyübi’dir. Bu kişi, özellikle Kudüs fethiyle büyük bir kahraman olarak bilinir.

• Eyyübiler sınırları devletin en güçlü zamanında Mısır, Suriye, Hicaz, Yemen, Irak'ın bir kısmıdır. Genel olarak Anadolu’nun güneyini kapsayan bir coğrafyaları olmuştur.

• Eyyûbiler, Haçlılara karşı verdikleri mücadeleler, İslam dünyasındaki birlik çabaları ve sanat-mimariye olan katkıları ile tarihte önemli bir yere sahiptir.

• Ordularında Memlük sistemini benimsemişlerdir.