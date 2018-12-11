Oyuncu Ezgi Mola, Gülşen'in yeni şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısı eşliğinde yaptığı dansları sosyal medyada paylaştı. Yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın çektiği video takipçilerini güldürdü.

Bengü ile yaptığı düet ile çok konuşulan Ezgi Mola, "Şarkıcı olma düşünceniz var mı?" sorusu üzerine, ''Orası çok spontane gelişti. Bana inanın çok uzak bir şey. Aklımın ucunda dahi böyle bir düşüncem yok" cevabını vermişti.

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