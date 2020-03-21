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Ezgi Mola'dan örnek davranış

Çin'den tüm dünyaya sıçrayan ve Türkiye'de de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüsün ekonomik etkilerine karşın Ezgi Mola’dan alkışlanacak hareket geldi

Ezgi Mola

Ülkemizde de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüs, insanları hem sosyal hem de maddi açıdan etkilemeye başladı. Yaşanabilecek ekonomik krize dikkat çeken Ezgi Mola, bir iyilik hareketi başlattı.

Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdiğini duyurdu.

“Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim”  ifadeleriyle sözlerine başlayan oyuncu, “Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de ‘Nisan ayında kira istemiyorum’ diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum” dedi.

 

 

 

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