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HaberlerSosyal GüvenlikSon dakika müjdesi! 2 milyon aileye 1000 lira destek geliyor
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Son dakika haberi... 2 milyon aileye 1000 lira destek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" uyarınca 2 milyon haneye biner TL nakdi destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, vatandaşların bu anlamda bir yere başvuru yapması gerekmediğini belirterek, düzenli sosyal yardım alan her aileye nakit yardımın mart ayı sonundan itibaren verileceğini belirtti

son dakika
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı”nın detaylarını paylaştı.

Selçuk; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.” dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

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