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Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Ezgi Mola'ya ne oldu?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteri ile oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Ezgi Mola, Musa Orhan hakkında attığı twetle gündeme geldi. Ezgi Mola'ya sosyal medyadan binlerce destek mesajı geldi ve "Ezgi Mola Yalnız Değilsin" denildi. Peki Ezgi Mola'ya ne oldu? Ezgi Mola'ya ne oldu? İşte Ezgi Mola hakkında son gelişmeler...

Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Ezgi Mola'ya ne oldu?

Ezgi Mola'ya ne oldu? Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya destek mesajları yağıyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

EZGİ MOLA'YA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

EZGİ MOLA'DAN AÇIKLAMA

Dava sonrasında Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek yağdı ve Twitter'da #EzgiMolaYalnızDeğildir hashtag'i açıldı. Kendisine destek olanlara teşekkür eden oyuncu, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips[1] ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

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