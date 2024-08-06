'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' pazartesi başlıyor

SHOW TV'nin tam 8 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', ekranların sevilen ismi Ezgi Sertel’in sunumuyla pazartesi yeni sezona başlıyor. 8'inci sezonun ilk haftası; hafızalarda yer edinen gelinlerin yarıştığı 'Best Of' haftası oluyor. Yayınlanan tanıtımda altın banyosu yapılan anlar dikkat çekerken, kahkahanın ve rekabetin giderek katlanacağı şimdiden gözler önüne seriliyor. Fenomen yarışma, Ezgi Sertel’in sunumuyla bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine 100.000 TL büyük ödül verilecek. Ayrıca; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testini geçen gelinlere çil çil altın, ev hanımlıklarını yarıştırdıkları haftanın ödüllü oyununu kazananlara ise birbirinden güzel ev hediyeleri verilecek.