Ezgi Yelen'den 'Gücümü Sınama' 0:00 / 0:00

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“Gücümü Sınama”, geride bıraktığımız zorlu 2020 yılı ardından iç dünyamızda oluşan gel-gitlerin çoğu zaman sınırları zorlayan etkileri yaşanırken, diğer yandan da, var olmak, hayatta kalmak ve hayallerin peşinden koşmaya devam edebilmek için hepimizin verdiği mücadelenin süreçlerini anlatan bir şarkı.

Ayrıca, insanlık adına tüm bu zorlu süreçler küresel boyutlarda yaşanırken, ayrımcı, baskıcı, özellikle kadınlara karşı şiddet yanlısı tutumların hissettirdiklerini ve yaşattıklarını anlatmayı ve dinleyenlerin kendini güçlü hissetmesini amaçlıyor.

Klibin yönetmenliğini Murat Kızılırmak üstlenirken, sanat yönetmenliği ve görsel diğer çalışmaları Gülşah Mutlu üstlendi. Çekimler Kocaeli-Pembe Kayalar bölgesinde 1 günde tamamlandı.

Yeni nesil teknolojinin olanaklarını kullanarak kendi hikayesini bizlerle paylaşacak olan Ezgi Yelen, 26 Şubat’ta “Gücümü Sınama” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.